Kreuttal vergibt 2:0-Führung gegen Gaweinstal

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Im Topspiel der Runde empfing der SC Kreuttal vor mehr als 130 Zuschauern den Tabellenführer aus Gaweinstal. Kreuttal und Gaweinstal lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Der SC Kreuttal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Ivanitsch traf schon in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Gäste wirkten wohl etwas geschockt. Kreuttal machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von James Miller (10.). Doch nur drei Minuten später konnten die Gäste den Rückstand verkürzen.

Tor, Toor, Tooor für USV Gaweinstal zum 2:1 Tiago mit einem Traumfreistoß! Julian Kretschmer, Ticker-Reporter

Tiago Antony Narciso De Lima versenkte den Ball mit einem sehenswerten Freistoß in der 13. Minute im Netz des SC Kreuttal. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Jan Ciganek auf Seiten des USV Gaweinstal mit einem Heber über den Keeper das 2:2 (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Kreuttal belohnt sich nicht für den starken Beginn

Nach einer guten Stunde war das Spiel dann gedreht. Michael Wimmer brachte den Ball aus großer Distanz zum 3:2 zugunsten von Gaweinstal über die Linie (61.).

Tor, Toor, Tooor für USV Gaweinstal zum 2:3 Aus 35m probiert es unser Fußballgott einfach mal… Traumtor von unserem MW23. Julian Kretschmer, Ticker-Reporter

Die Zeichen standen auf Sieg für Kreuttal, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Der SC Kreuttal hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Kreuttal verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Wer soll den USV Gaweinstal noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen den SC Kreuttal die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Weinviertel weiter an. Offensiv sticht Gaweinstal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 48 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Gaweinstal bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der USV Gaweinstal elf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Kreuttal kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Gaweinstal derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Samstag reist der SC Kreuttal zur SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, zeitgleich empfängt der USV Gaweinstal den USC Eibesthal.

2. Klasse Weinviertel: SC Kreuttal – USV Gaweinstal, 2:3 (2:2)

61 Michael Wimmer 2:3

45 Jan Ciganek 2:2

13 Tiago Antony Narciso De Lima 2:1

10 James Miller 2:0

1 Florian Ivanitsch 1:0

