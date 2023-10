Altruppersdorf/Kleinhadersdorf bezwingt Ulrichskirchen

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Weinviertel: Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und die SG Ulrichskirchen lieferten sich vor rund 55 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lumír Hendrych nutzte einen schweren Abwehrfehler der Gäste und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Doch die Führung hielt nicht lange.

Ulrichskirchen schlägt nach einem Eckball zurück! Roman Fürst, Ticker-Reporter

Pascal Igl schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Ulrichskirchen (8./27.). Wer glaubte, Altruppersdf./Kleinhadersdf. sei geschockt, irrte. David Presl machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (29.). Der Treffer zum 3:2 sicherte der SG Ulrichskirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Igl in diesem Spiel (35.). Jetzt erst recht, dachte sich Manuel Redlinger, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Triplepack von Igl reicht nicht

Mit dem 4:3 sicherte Redlinger der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung.

Brutales Foul mit einer berechtigten roten Karte der gefoulte Spieler muss verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Roman Fürst, Ticker-Reporter

Patrik Krap von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Altruppersdf./Kleinhadersdf. am Samstag trotz Unterzahl einen 4:3-Erfolg gegen Ulrichskirchen.

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Altruppersdorf/Kleinhadersdorf nun auf dem 13. Platz steht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Altruppersdf./Kleinhadersdf. ist deutlich zu hoch. 49 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Weinviertel fing sich bislang mehr Tore ein. Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Altruppersdorf/Kleinhadersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt die SG Ulrichskirchen den elften Platz in der Tabelle ein. Nun mussten sich die Gäste schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen Altruppersdf./Kleinhadersdf. bleibt Ulrichskirchen weiterhin glücklos.

Während die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf am kommenden Samstag den SC Kreuttal empfängt, bekommt es die SG Ulrichskirchen am selben Tag mit dem USV Schrick zu tun.

2. Klasse Weinviertel: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – SG Ulrichskirchen, 4:3 (3:3)

71 Manuel Redlinger 4:3

39 Manuel Redlinger 3:3

35 Pascal Igl 2:3

29 David Presl 2:2

27 Pascal Igl 1:2

8 Pascal Igl 1:1

5 Lumir Hendrych 1:0

