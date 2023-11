Schrattenberg/Herrnbaumgarten besiegt Poysbrunn-F./O.

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten gewann das Samstagsspiel vor fast 90 Zuschauern gegen den SG Poysbrunn-F./Ottenthal mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Schrattenberg/Herrnbaumgarten die Nase vorn.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Die Gäste konnten jedoch zuerst jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ivan Lacko sein Team in der 30. Minute. Erik Lepka nutzte die Chance für die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Heimsieg nach der Pause fixiert

Simon Hapl stellte die Weichen für Schrattenberg/Herrnbaumgarten auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Tomas Novotny erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 63 Minuten auf 3:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten gegen den Poysbrunn-F./Ottenthal.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten auf den achten Platz der 2. Klasse Weinviertel.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Poysbrunn-F./Ottenthal den zehnten Platz in der Tabelle ein. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Schrattenberg/Herrnbaumgarten beim USC Drasenhofen an, während der SG Poysbrunn-F./Ottenthal zwei Tage zuvor den FC Wilfersdorf empfängt.

2. Klasse Weinviertel: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – SG Poysbrunn-F./Ottenthal, 3:1 (1:1)

63 Tomas Novotny 3:1

55 Simon Hapl 2:1

37 Erik Lepka 1:1

30 Ivan Lacko 0:1

