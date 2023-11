Altlichtenwarth verliert Spitzenspiel gegen USV Hauskirchen

Details Montag, 06. November 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Etwa 160 Zuschauer kamen am 14. Spieltag nach Altlichtenwarth und wollten sich das Topspiel der Runde zwischen dem SCU Altlichtenwarth und dem USV Hauskirchen nicht entgehen lassen. Mit 0:2 verlor der SCU Altlichtenwarth am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den USV 1950 Hauskirchen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USV Hauskirchen bereits in Front. Kristian Wurst markierte in der dritten Minute die Führung. Er zirkelte einen Freistoß knapp vor der Torauslinie hinten ins lange Eck. Dann wurde Tomas Krivanek im Strafraum gelegt und das bedeutete Strafstoß für die Heimelf. Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte dabei an Hauskirchens Schlussmann Radek Bula, der den Schuss parieren konnte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Konter sorgte für die Entscheidung

Die Hausherren versuchten in Halbzeit zwei den Spielstand wieder auszugleichen. Trainer Patrick Schachinger verlor in Minute 82 die Nerven und sah wegen Kritik und Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Den freien Raum der weit aufgerückten Gastgeber nutzen die Gäste dann kurz vor dem Ende aus. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Gyuven Dzhelil, der einen Konter erfolgreich abschloss und das 2:0 aus Sicht von Hauskirchen perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte der USV 1950 Hauskirchen gegen Altlichtenwarth die maximale Punkteausbeute.

In der Tabelle liegt der SCU Altlichtenwarth nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Altlichtenwarth bisher elf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Der SCU Altlichtenwarth baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nachdem der USV Hauskirchen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Hauskirchen ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich der USV 1950 Hauskirchen bisher geschlagen. Die letzten Resultate des USV Hauskirchen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Altlichtenwarth tritt am Samstag, den 11.11.2023, um 14:00 Uhr, beim ESV Rabensburg an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Hauskirchen den USV Gaweinstal.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – USV 1950 Hauskirchen, 0:2 (0:1)

89 Gyuven Dzhelil 0:2

3 Kristian Wurst 0:1

