Wilfersdorf erzielt Remis gegen Poysbrunn-F./O. in der Nachspielzeit

Details Samstag, 11. November 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Der FC Wilfersdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SG Poysbrunn-F./Ottenthal hinausgekommen. Der Poysbrunn-F./Ottenthal erwies sich gegen Wilfersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Die Heimelf jubelte bereits nach vier Minuten. Lukas Kysela erzielte vor 110 Zuschauern das 1:0. Nach einer guten halben Stunde sah bereits alles nach einem Heimsieg aus. Für das 2:0 von Poysbrunn-F./Ottenthal zeichnete Michael Fohsler verantwortlich (31.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Die Gäste kamen voller Tatendrang aus den Kabinen und nutzten die Motivation zu einem Blitzstart. Das 1:2 des FC Wilfersdorf bejubelte Norbert Kerek (49.). Raphael Habich machte dem SG Poysbrunn-F./Ottenthal kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er mit seinem Freistoß den späten Ausgleich sicherstellte. Gedanklich hatte der Poysbrunn-F./Ottenthal den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Wilfersdorf am Ende noch den Teilerfolg.

Das Remis brachte Poysbrunn-F./Ottenthal in der Tabelle voran. Der SG Poysbrunn-F./Ottenthal liegt nun auf Rang neun. Der Poysbrunn-F./Ottenthal verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Poysbrunn-F./Ottenthal in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für den FC Wilfersdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv konnte den Gästen in der 2. Klasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 44 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Wilfersdorf momentan auf dem Konto. Der FC Wilfersdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt der SG Poysbrunn-F./Ottenthal dann im nächsten Spiel den USV Sulz, während Wilfersdorf am gleichen Tag beim USC Drasenhofen antritt.

2. Klasse Weinviertel: SG Poysbrunn-F./Ottenthal – FC Wilfersdorf, 2:2 (2:0)

91 Raphael Habich 2:2

49 Norbert Kerek 2:1

31 Michael Fohsler 2:0

4 Lukas Kysela 1:0

