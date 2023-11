Altruppersdorf/Kleinhadersdorf verliert torreiches Match in Eibesthal

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Der USC Eibesthal erreichte vor etwa 60 Fußballfans einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Eibesthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Altruppersdorf/Kleinhadersdorf einen klaren Erfolg.



Eine halbe Stunde lang zeigte die Anzeigetafel nur zweimal die Null. Alexander Jauk brachte Altruppersdf./Kleinhadersdf. in der 30. Minute ins Hintertreffen. Martin Dolezel trug sich in der 37. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0 für die Heimelf. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Leonhard Strobl aufseiten des USC Eibesthal das 3:0 (40.). Nach dem souveränen Auftreten der Heimmannschaft überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Aufholjagd gelang nicht

Kurz nach Wiederbeginn gelang den Gastgebern die Vorentscheidung. Mit dem 4:0 von Stefan Gindl für Eibesthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Durchsetzungsstark zeigte sich die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, als Dominik Teix (67.) und Lumír Hendrych (72.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Für das 5:2 des USC Eibesthal sorgte Johannes Faber, der in Minute 83 zur Stelle war. Für das 3:5 von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zeichnete David Presl verantwortlich (86.). Jauk gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Eibesthal (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USC Eibesthal am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Altruppersdf./Kleinhadersdf.

Im letzten Match der Hinrunde tat Eibesthal etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz neun. Die Hintermannschaft des USC Eibesthal steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 39 Gegentore kassierte Eibesthal im Laufe der bisherigen Saison.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf klar erkennbar, sodass bereits 59 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf immens. Nun musste sich der Gast schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Altruppersdf./Kleinhadersdf. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Eibesthal dann im nächsten Spiel den SC Kreuttal, während die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf am gleichen Tag beim USV 1950 Hauskirchen antritt.

2. Klasse Weinviertel: USC Eibesthal – SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 6:3 (3:0)

87 Alexander Jauk 6:3

86 David Presl 5:3

83 Johannes Faber 5:2

72 Lumir Hendrych 4:2

67 Dominik Teix 4:1

48 Stefan Gindl 4:0

40 Leonhard Strobl 3:0

37 Martin Dolezel 2:0

30 Alexander Jauk 1:0

