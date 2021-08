Graf trifft in Nachspielzeit – Remis für Wildendürnbach in Eibesthal

Details Sonntag, 22. August 2021 06:29

2. Klasse Weinviertel Nord: Die knapp 50 Zuschauer sahen am zweiten Spieltag der neuen Saison ein torreiches Remis. Im Spiel des USC Eibesthal gegen den UFC Wildendürnbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Wildendürnbach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Stefan Gindl das schnelle 1:0 für Eibesthal erzielte. Den Freudenjubel des USC Eibesthal machte Edvard Vasiljev zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (11.). David Sural beförderte das Leder zum 2:1 des UFC Wildendürnbach in die Maschen (31.). Die passende Antwort hatte Gindl parat, als er in der 33. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Dass Eibesthal in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Mock, der in der 78. Minute zur Stelle war und die Heimischen mit 3:2 voran brachte. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Andreas Graf zum 3:3 (91.) Wildendürnbach vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen dem USC Eibesthal und dem UFC Wildendürnbach pari.

Die Gastgeber machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem achten Platz.

Mit vier Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem dritten Rang.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Eibesthal – UFC Wildendürnbach, 3:3 (2:2)

10 Stefan Gindl 1:0

11 Edvard Vasiljev 1:1

31 David Sural 1:2

33 Stefan Gindl 2:2

78 Andreas Mock 3:2

91 Andreas Graf 3:3

