Rabensburg vergibt 2:0-Führung gegen Hausbrunn

Details Sonntag, 22. August 2021 06:38

2. Klasse Weinviertel Nord: Nicht weniger als 250 Zuschauer pilgerten zum Kracher in der zweiten Runde zwischen dem ESV Rabensburg und dem SV Hausbrunn. Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des ESV Rabensburg gegen den SV Hausbrunn.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Andre Fiegerl brachte sein Team aber dann doch in der 19. Minute nach vorn. Rabensburgs Oliver Plott erzielte in der 29. Minute sogar das 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Zwei schnelle Treffer zum Ausgleich

In der 48. Minute überwand Hausbrunn die Abwehr des ESV Rabensburg und Dominik Schüller beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Die komfortable Halbzeitführung von Rabensburg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Jan Bulusek schoss den Ausgleich in der 49. Spielminute, nur wenige Sekunden nach dem Anschlusstreffer. Ein Rabensburger Urgestein im Dress des SV Hausbrunn sah dann in Minute 67 die Gelb-Rote Karte. Andreas Hesek musste vorzeitig unter die Dusche. Alles sprach für einen Sieg des Heimteams, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Hausbrunn noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Mit zwei Punkten auf der Habenseite steht Rabensburg derzeit auf dem siebten Rang.

Hausbrunn bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition vier.

2. Klasse Weinviertel Nord: ESV Rabensburg – SV Hausbrunn, 2:2 (2:0)

19 Andre Fiegerl 1:0

29 Oliver Plott 2:0

48 Dominik Schueller 2:1

49 Jan Bulusek 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!