Eibesthal heimstark: Triumph über Hausbrunn

2. Klasse Weinviertel Nord: Die gute Serie des SV Hausbrunn seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen den USC Eibesthal mit 2:4 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Gegen Eibesthal setzte es für Hausbrunn eine ungeahnte Pleite.

Jan Bulusek sicherte dem SV Hausbrunn vor 100 Zuschauern die Führung (3.). Für das 2:0 von Hausbrunn zeichnete Marek Kavecky verantwortlich (20.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Hausbrunn verspielt Zwei-Tore-Führung

In der 47. Minute erzielte der USC Eibesthal durch Stefan Schöfbeck das 1:2. Die komfortable Halbzeitführung des SV Hausbrunn hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Ondrej Spanel schoss den 2:2-Ausgleich in der 50. Spielminute. Hausbrunn kam nicht mehr ins Spiel zurück, Stefan Gindl brachte Eibesthal sogar in Führung (58.). In der 73. Minute erhöhte Radim Dvorak auf 4:2 für den USC Eibesthal. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte der SV Hausbrunn das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Mit dem Dreier steht Eibesthal weiterhin auf dem zehnten Platz der 2. Klasse Weinviertel Nord. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei.

Hausbrunn belegt nun mit elf Punkten den vierten Tabellenplatz.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Eibesthal – SV Hausbrunn, 4:2 (0:2)

3 Jan Bulusek 0:1

20 Marek Kavecky 0:2

47 Stefan Schoefbeck 1:2

50 Ondrej Spanel 2:2

58 Stefan Gindl 3:2

73 Radim Dvorak 4:2

