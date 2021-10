Altlichtenwarth überrollt Schrattenberg/Herrnbaumgarten

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:25

2. Klasse Weinviertel Nord: Altlichtenwarth erteilte vor rund 100 Fans der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für den SCU Altlichtenwarth. Auf dem Papier ging Altlichtenwarth als Favorit ins Spiel gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Radojica Kalinov trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 18. Minute brachte Manuel Loibl das Netz für den SCU Altlichtenwarth zum Zappeln. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Thomas Brantner die Führung des Gasts aus. Der dominante Vortrag von Altlichtenwarth im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Gäste im Torrausch

Mit dem 4:0 von Mario Orsolic für den SCU Altlichtenwarth war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Dem SCU Altlichtenwarth gelang durch Frantisek Loerinczi in der 61. Spielminute der fünften Tagestreffer. Orsolic (69.) traf dann noch zum 0:6. In der 75. Minute legte Christopher Paulhart zum 7:0 zugunsten von Altlichtenwarth nach. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten kam kurz vor dem Ende durch Sasa Jovanovic zum Ehrentreffer (87.). Schlussendlich setzte sich der SCU Altlichtenwarth mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Heimmannschaft liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 19 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Schrattenberg/Herrnbaumgarten bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Bei Altlichtenwarth präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Der SCU Altlichtenwarth verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Altlichtenwarth konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der SCU Altlichtenwarth setzte sich mit diesem Sieg von der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten ab und belegt nun mit 13 Punkten den fünften Rang, während Schrattenberg/Herrnbaumgarten weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – SCU Altlichtenwarth, 1:7 (0:3)

16 Radojica Kalinov 0:1

18 Manuel Loibl 0:2

44 Thomas Brantner 0:3

58 Mario Orsolic 0:4

61 Frantisek Loerinczi 0:5

69 Mario Orsolic 0:6

75 Christopher Paulhart 0:7

87 Sasa Jovanovic 1:7

