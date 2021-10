Ottenthal verliert hoch bei Fallbach

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:39

2. Klasse Weinviertel Nord: Fallbach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen vor knapp 70 Fans eindrucksvoll unter Beweis und zog Ottenthal mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Der USC Fallbach war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Georg Schild brachte den Tabellenführer in der sechsten Minute nach vorn. Markus Schodl schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (30.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Schild bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (34.). Die UKJ Ottenthal ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Fallbach.

Klare Sache für den Tabellenführer

Mit dem 4:0 durch Manuel Prokesch schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem USC Fallbach einen sicheren Sieger zu haben. Der fünfte Streich von Fallbach war Schodl mit einem Freistoß-Treffer vorbehalten (70.). Am Ende blickte der USC Fallbach auf einen klaren 5:0-Heimerfolg über Ottenthal.

Fallbach stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Am USC Fallbach gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Weinviertel Nord. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Fallbach. Die letzten Resultate des USC Fallbach konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Die Gäste besetzen mit einem Punkt den 13. Platz. Die Offensive von Ottenthal zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – vier geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Nach der klaren Niederlage gegen Fallbach ist die UKJ Ottenthal weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Weinviertel Nord.

Nächster Prüfstein für den USC Fallbach ist die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:30). Ottenthal misst sich zur selben Zeit mit dem USC Wetzelsdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Fallbach – UKJ Ottenthal, 5:0 (4:0)

6 Georg Schild 1:0

30 Markus Schodl 2:0

34 Georg Schild 3:0

46 Manuel Prokesch 4:0

70 Markus Schodl 5:0

