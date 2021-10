Voda belohnt Hausbrunn – und schockt Altlichtenwarth

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:45

2. Klasse Weinviertel Nord: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Hausbrunn gegen den SCU Altlichtenwarth den Dreier. Das Derby endete vor mehr als 200 Zuschauern mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Hausbrunn dabei jedoch nicht hin.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Markus Heck traf in der fünften Minute zur frühen Führung für die Gäste. Noch in der ersten Halbzeit errang Altlichtenwarth den Ausgleich (40.). Torschütze war Frantisek Lörinczi. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Voda wird zum Derby-Helden

Kurz vor Ultimo war noch Filip Voda zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Hausbrunn verantwortlich (84.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der Ligaprimus die drei Zähler unter Dach und Fach.

Beim SCU Altlichtenwarth präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Altlichtenwarth belegt mit 13 Punkten den fünften Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SCU Altlichtenwarth momentan auf dem Konto. Altlichtenwarth baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von Hausbrunn weitere Nahrung. Wer den SV Hausbrunn besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierte Hausbrunn. Die bisherige Spielzeit des SV Hausbrunn ist weiter von Erfolg gekrönt. Hausbrunn verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist der SV Hausbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SCU Altlichtenwarth tritt am Samstag beim USC Fallbach an. Das nächste Spiel von Hausbrunn findet in zwei Wochen statt, wenn man am 31.10.2021 Fallbach empfängt.

2. Klasse Weinviertel Nord: SCU Altlichtenwarth – SV Hausbrunn, 1:2 (1:1)

5 Markus Heck 0:1

40 Frantisek Loerinczi 1:1

84 Filip Voda 1:2

