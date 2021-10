Sieg in Rabensburg: Wildendürnbach auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:26

2. Klasse Weinviertel Nord: Wildendürnbach setzte sich vor etwa 100 Zuschauern standesgemäß gegen Rabensburg mit 4:0 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass der ESV Rabensburg als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Wildendürnbachs Daniel Kölbl brachte den Ball zum 1:0 über die Linie (19.). Andreas Graf erhöhte für den Tabellenprimus auf 2:0 (30.). Rabensburg wurde deutlich abgehängt, als Wildendürnbachs Kölbl auf 3:0 erhöhte (35.). Der UFC Wildendürnbach gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Klarer Erfolg der Gäste

Rabensburgs Patrick Augustin musste nach 70 Minuten das Feld mit Gelb-Rot (Foul) verlassen. Michal Vojtek schraubte das Ergebnis in der 80. Minute mit dem 4:0 für Wildendürnbach in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte dem UFC Wildendürnbach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ESV Rabensburg.

Rabensburg besetzt momentan mit zwölf Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Wildendürnbach macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Der Defensivverbund des UFC Wildendürnbach steht nahezu felsenfest. Erst zehnmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die bisherige Spielzeit von Wildendürnbach ist weiter von Erfolg gekrönt. Der UFC Wildendürnbach verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist Wildendürnbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist der ESV Rabensburg zur UKJ Ottenthal, zeitgleich empfängt der UFC Wildendürnbach den UFC Hanfthal.

2. Klasse Weinviertel Nord: ESV Rabensburg – UFC Wildendürnbach, 0:4 (0:3)

19 Daniel Koelbl 0:1

30 Andreas Graf 0:2

35 Daniel Koelbl 0:3

80 Michal Vojtek 0:4

