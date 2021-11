Rabensburg feiert deutlichen Erfolg gegen Ottenthal

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:09

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit 2:5 verlor die UKJ Ottenthal am vergangenen Samstag vor etwa 50 Fans deutlich gegen Rabensburg. An der Favoritenstellung ließ der ESV Rabensburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Ottenthal einen Sieg davon.

Andrej Pelikan trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 37. Minute brachte Marco Fiegerl das Netz für Rabensburg zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Pelikan und Fiegerl mit Doppelpacks

Für das 1:2 der UKJ Ottenthal zeichnete Stefan Schuster verantwortlich (51.). Fiegerl (60.) und Pelikan (71.) schossen weitere Treffer für den ESV Rabensburg, während Oliver Wolf (79.) das 5:1 markierte. Christopher Pavlis schoss die Kugel zum 2:5 für Ottenthal über die Linie (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Rabensburg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die UKJ Ottenthal.

Ottenthal besetzt mit zwei Punkten letzten Platz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 33 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Weinviertel Nord. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Ottenthal deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist die UKJ Ottenthal in diesem Ranking auf.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der ESV Rabensburg auf den fünften Rang kletterte. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Die Defensivleistung der UKJ Ottenthal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Rabensburg offenbarte Ottenthal eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Die UKJ Ottenthal stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim UFC Hanfthal vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ESV Rabensburg die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten.

2. Klasse Weinviertel Nord: UKJ Ottenthal – ESV Rabensburg, 2:5 (0:2)

8 Andrej Pelikan 0:1

37 Marco Fiegerl 0:2

51 Stefan Schuster 1:2

60 Marco Fiegerl 1:3

71 Andrej Pelikan 1:4

79 Oliver Wolf 1:5

84 Christopher Pavlis 2:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!