Hausbrunn rettet gegen Fallbach Remis dank spätem Treffer von Voda

Details Montag, 01. November 2021 03:17

2. Klasse Weinviertel Nord: Am Sonntag trennten sich Hausbrunn und Fallbach vor rund 100 Zuschauern unentschieden mit 2:2. Der USC Fallbach erwies sich gegen den SV Hausbrunn als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Nach einem Gestocher im Strafraum ertönte plötzlich ein Pfiff - Elfmeter für die Gäste. Markus Schodl traf vor 150 Besuchern per Strafstoß zum 1:0 (32.). Zur Pause behielt Fallbach die Nase knapp vorn. Filip Voda beförderte das Leder per Freistoß zum 1:1 von Hausbrunn in die Maschen (63.). Der USC Fallbach gelangte durch ein Voglmüller-Eigentor des SV Hausbrunn zur 2:1-Führung (80.). Voda sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 87. Minute wieder einen Freistoß in die Maschen setzte. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Freistoß-König Voda sichert einen Punkt

Sicherlich ist das Ergebnis für Hausbrunn nicht zufriedenstellend. Dadurch verteidigte man den zweiten Rang nicht. Mit 25 geschossenen Toren gehört der Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Weinviertel Nord.

Fallbach nimmt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Der SV Hausbrunn ist nun seit fünf Spielen, der USC Fallbach seit vier Partien unbesiegt.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt Hausbrunn beim USC Wetzelsdorf an. Fallbach verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 bei Wetzelsdorf wieder gefordert.

2. Klasse Weinviertel Nord: SV Hausbrunn – USC Fallbach, 2:2 (0:1)

32 Markus Schodl 0:1

63 Filip Voda 1:1

80 Eigentor durch Lukas Voglmueller 1:2

87 Filip Voda 2:2

