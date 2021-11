Wilfersdorf überrascht Wildendürnbach

Details Sonntag, 07. November 2021 03:05

2. Klasse Weinviertel Nord: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte Wildendürnbach gegen den UFC Wildendürnbach kein Kapital schlagen und erlitt vor rund 70 Zuschauern eine überraschende 1:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Der FC Wilfersdorf wuchs über sich hinaus und fügte dem UFC Wildendürnbach eine Pleite zu.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wilfersdorf bereits in Front. Ing. Peter Hienert markierte in der fünften Minute die Führung. Jiri Unger beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers in die Maschen (18.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Für das 1:2 von Wildendürnbach zeichnete Mohamed-Ali Attia verantwortlich (55.). Obwohl dem FC Wilfersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der UFC Wildendürnbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Blitzstart reichte zum Sieg

Wilfersdorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 14 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz acht. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der FC Wilfersdorf derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Wilfersdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Mit 28 Punkten steht Wildendürnbach auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Weinviertel Nord, allerdings fand der FC Wilfersdorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz des UFC Wildendürnbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wildendürnbach bisher neun Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für Wilfersdorf auf der eigenen Anlage gegen die UKJ Ottenthal. Der UFC Wildendürnbach tritt am gleichen Tag bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf an.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – UFC Wildendürnbach, 2:1 (2:0)

5 Peter Hienert 1:0

18 Jiri Unger 2:0

55 Mohamed-Ali Attia 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!