Hausbrunn nach Sieg in Wetzelsdorf weiter auf Aufstiegskurs

Details Montag, 08. November 2021 03:13

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit 0:3 verlor Wetzelsdorf am vergangenen Sonntag deutlich gegen Hausbrunn. Der SV Hausbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte vor etwa 160 Zuschauern gegen den Underdog einen Dreier.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Tonner mit dem 1:0 für die Gäste zur Stelle (41.). Ein Tor auf Seiten von Hausbrunn machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 50. Minute erhöhte Marek Kavecky auf 2:0 für den SV Hausbrunn. Jan Bulusek baute den Vorsprung von Hausbrunn in der 66. Minute aus. Am Schluss schlug der SV Hausbrunn den USC Wetzelsdorf mit 3:0.

Hausbrunn bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen

Wetzelsdorf belegt mit 15 Punkten den siebten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Hausbrunn stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Der Defensivverbund des SV Hausbrunn steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saisonbilanz von Hausbrunn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte der SV Hausbrunn lediglich eine Niederlage ein. Sechs Spiele ist es her, dass Hausbrunn zuletzt eine Niederlage kassierte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der USC Wetzelsdorf dann im nächsten Spiel den USC Fallbach, während der SV Hausbrunn am gleichen Tag beim USC Drasenhofen antritt.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Wetzelsdorf – SV Hausbrunn, 0:3 (0:1)

41 Philipp Tonner 0:1

50 Marek Kavecky 0:2

66 Jan Bulusek 0:3

