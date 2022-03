Herbe Pleite für Drasenhofen gegen Hausbrunn

Details Sonntag, 27. März 2022 00:13

2. Klasse Weinviertel Nord: Etwa 70 Besucher sahen den Rückrundenauftakt zwischen Drasenhofen und Hausbrunn. Mit 0:4 verlor Drasenhofen am vergangenen Samstag deutlich gegen Hausbrunn. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte der SV Hausbrunn das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Adis Barucija trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für Hausbrunn: Nach seinem ersten Tor (18.) markierte Filip Voda wenig später seinen zweiten Treffer (20.). Der dominante Vortrag der Gäste im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der Nachspielzeit besserte Barucija seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SV Hausbrunn erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte Hausbrunn am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USC Drasenhofen.

Zweimal Barucija, zweimal Voda

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Drasenhofen weiter im Schlamassel. In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den 38 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der USC Drasenhofen musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Drasenhofen insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USC Drasenhofen festigte der SV Hausbrunn den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von Hausbrunn griffen die Räder ineinander, sodass der SV Hausbrunn im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison von Hausbrunn verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Der SV Hausbrunn wandert mit nun 30 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Drasenhofen gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist der USC Drasenhofen zum USC Fallbach, zeitgleich empfängt Hausbrunn den ESV Rabensburg.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Drasenhofen – SV Hausbrunn, 0:4 (0:3)

93 Adis Barucija 0:4

20 Filip Voda 0:3

18 Filip Voda 0:2

13 Adis Barucija 0:1