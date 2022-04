Schrattenberg/Herrnbaumgarten siegt souverän beim FC Wilfersdorf

Details Sonntag, 03. April 2022 01:14

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 70 Besucher kamen zum Sportplatz in Wilfersdorf um das Spiel der 15. Runde zu beobachten. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten kam gegen den FC Wilfersdorf zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Hinspiel hatte Schrattenberg/Herrnbaumgarten knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Der Gast ging in Minute vier durch Patrik Antal in Front. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Philip Leisser (9.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für das 3:0 von Schrattenberg/Herrnbaumgarten sorgte Viktor Kubalec, der in Minute 63 zur Stelle war. In der 74. Minute brachte Marek Matias das Netz für Wilfersdorf zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Michal Kaluha beseitigte mit seinen Toren (79./81.) die letzten Zweifel am Sieg der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Thomas Lachmayer schoss die Kugel zum 2:5 für den FC Wilfersdorf über die Linie (86.). Am Schluss gewann Schrattenberg/Herrnbaumgarten gegen das Heimteam.

Nach Sieg geht es aufwärts

Mit 17 Zählern aus 14 Spielen steht Wilfersdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Die drei Punkte brachten die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in der Tabelle voran. Schrattenberg/Herrnbaumgarten liegt nun auf Rang acht. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten musste schon 35 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Während der FC Wilfersdorf am kommenden Sonntag den SCU Altlichtenwarth empfängt, bekommt es Schrattenberg/Herrnbaumgarten am selben Tag mit der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zu tun.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, 2:5 (0:2)

86 Thomas Lachmayer 2:5

81 Michal Kaluha 1:5

79 Michal Kaluha 1:4

74 Marek Matias 1:3

63 Viktor Kubalec 0:3

9 Philip Leisser 0:2

4 Patrik Antal 0:1