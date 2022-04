Acht Partien ohne Niederlage: Hausbrunn setzt Erfolgsserie auch gegen Rabensburg fort

Details Montag, 04. April 2022 01:31

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 130 Zuschauer kamen zum Topspiel der 15. Runde nach Hausbrunn. Für Rabensburg endete das Auswärtsspiel gegen Hausbrunn erfolglos. Die Gastgeber gewannen 2:0. Der SV Hausbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Die Gäste konnten das Spiel lange Zeit offen gestalten und hielten hinten die Null. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Hausbrunns Denis Mislimi brach den Bann in der 81. Minute und markierte die 1:0-Führung. Rabensburgs Andrej Pelikan sah in Minute 89 noch die Gelb-Rote Karte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Adis Barucija für einen weiteren Treffer sorgte (93.) und das Heimteam somit mit 2:0 voran brachte. Am Schluss fuhr der SV Hausbrunn gegen den ESV Rabensburg auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Hausbrunn weiter im Titelrennen

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Hausbrunn die Position im oberen Tabellendrittel. Der Defensivverbund des SV Hausbrunn steht nahezu felsenfest. Erst zwölfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute der SV Hausbrunn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hausbrunn zehn Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit acht Begegnungen hat Hausbrunn das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Rabensburg den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Lage des ESV Rabensburg bleibt angespannt. Gegen den SV Hausbrunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Als Nächstes steht für Hausbrunn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den UFC Hanfthal. Rabensburg empfängt parallel den USC Fallbach.

2. Klasse Weinviertel Nord: SV Hausbrunn – ESV Rabensburg, 2:0 (0:0)

93 Adis Barucija 2:0

81 Denis Mislimi 1:0