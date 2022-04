Wilfersdorf verliert hoch gegen Altlichtenwarth

Details Samstag, 09. April 2022 01:38

2. Klasse Weinviertel Nord: Der SCU Altlichtenwarth zog dem FC Wilfersdorf vor etwas mehr als 50 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Heimmannschaft. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SCU Altlichtenwarth heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte Wilfersdorf Altlichtenwarth mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Der SCU Altlichtenwarth ging in Minute neun durch Frantisek Lörinczi in Front. Bereits in der 14. Minute erhöhten die Gäste den Vorsprung und wieder ließ sich Lörinczi als Torschütze feiern. Mit dem 3:0 von Radojica Kalinov für Altlichtenwarth war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Der SCU Altlichtenwarth gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für das 4:0 von Altlichtenwarth sorgte erneut Kalinov, der in Minute 75 zur Stelle war. Mario Orsolic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SCU Altlichtenwarth (88.). Mit dem Spielende fuhr der SCU Altlichtenwarth einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den FC Wilfersdorf klar, dass gegen Altlichtenwarth heute kein Kraut gewachsen war.

Platz fünf verteidigt

Wilfersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FC Wilfersdorf nimmt mit 17 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Wilfersdorf verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Die Lage des FC Wilfersdorf bleibt angespannt. Gegen Altlichtenwarth musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beim SCU Altlichtenwarth präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Der Sieg über Wilfersdorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Altlichtenwarth von Höherem träumen. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SCU Altlichtenwarth derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Altlichtenwarth, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist der FC Wilfersdorf zum SV Hausbrunn, zeitgleich empfängt der SCU Altlichtenwarth die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – SCU Altlichtenwarth, 0:5 (0:3)

88 Mario Orsolic 0:5

75 Radojica Kalinov 0:4

38 Radojica Kalinov 0:3

14 Frantisek Loerinczi 0:2

9 Frantisek Loerinczi 0:1