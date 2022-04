Rab trifft: Altruppersdorf/Kleinhadersdorf deklassiert Schrattenberg/Herrnbaumgarten

Details Sonntag, 10. April 2022 01:23

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 50 Besucher fanden sich am Sportplatz in Schrattenberg ein. Altruppersdorf/Kleinhadersdorf erteilte Schrattenberg/Herrnbaumgarten eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für Altruppersdf./Kleinhadersdf. Das Hinspiel hatte die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten bereits in Front. Michal Kaluha markierte in der zweiten Minute die Führung. In der 37. Minute hatte Altruppersdorf/Kleinhadersdorf den Ausgleich durch Martin Knos parat. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Richard Rab zum 2:1 zugunsten des Gasts (41.). Mit einem Tor Vorsprung für Altruppersdf./Kleinhadersdf. ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Rab trifft vierfach

Rab glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (55./61.). Samuel Doza schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 5:1 (Elfmeter) für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in die Höhe. In der 69. Minute erzielte Patrik Antal das 2:5 für Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf gelang durch Knos in der 72. Spielminute der achten Tagestreffer. Rab führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 7:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (80.). Altruppersdorf/Kleinhadersdorf überrannte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Heimteam weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in dieser Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Schrattenberg/Herrnbaumgarten alles andere als positiv.

Im Tableau hatte der Sieg von Altruppersdf./Kleinhadersdf. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Während die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten am kommenden Sonntag den USC Eibesthal empfängt, bekommt es Altruppersdf./Kleinhadersdf. am selben Tag mit dem SCU Altlichtenwarth zu tun.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 2:7 (1:2)

80 Richard Rab 2:7

72 Martin Knos 2:6

69 Patrik Antal 2:5

64 Samuel Doza 1:5

61 Richard Rab 1:4

55 Richard Rab 1:3

41 Richard Rab 1:2

37 Martin Knos 1:1

2 Michal Kaluha 1:0