Kaluha ist dreimal zur Stelle: Schrattenberg/H. bezwingt Eibesthal

Details Sonntag, 17. April 2022 00:54

2. Klasse Weinviertel Nord: Schrattenberg/Herrnbaumgarten und der USC Eibesthal lieferten sich vor etwa 50 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten hatte mit 4:1 gewonnen.

Michal Kaluha brachte Eibesthal per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 29. und 38. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Viktor Kubalec den Vorsprung von Schrattenberg/Herrnbaumgarten auf 3:0 (41.). Die Gastgeber hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der 51. Minute brachte Leonhard Strobl das Netz für den USC Eibesthal zum Zappeln. Für das zweite Tor der Gäste war Marko Grof verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:3 besorgte. Das 4:2 für die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten stellte Kaluha sicher. In der 81. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Alexander Wallisch beförderte das Leder zum 3:4 von Eibesthal in die Maschen (90.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Eibesthal noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der USC Eibesthal am Ende nicht mehr.

Schlusspfiff rettet den Heimsieg

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 45-mal war dies der Fall. Schrattenberg/Herrnbaumgarten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. In den letzten fünf Partien rief die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der USC Eibesthal verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Eibesthal bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Mit diesem Sieg zog Schrattenberg/Herrnbaumgarten am USC Eibesthal vorbei auf Platz acht. Eibesthal fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag reist die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zum UFC Wildendürnbach, zeitgleich empfängt der USC Eibesthal den SCU Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – USC Eibesthal, 4:3 (3:0)

90 Alexander Wallisch 4:3

81 Michal Kaluha 4:2

75 Marko Grof 3:2

51 Leonhard Strobl 3:1

41 Viktor Kubalec 3:0

38 Michal Kaluha 2:0

29 Michal Kaluha 1:0