Wetzelsdorfs Xu weist Rabensburg früh in die Schranken

Details Sonntag, 17. April 2022 00:57

2. Klasse Weinviertel Nord: Am Samstag trafen Wetzelsdorf und Rabensburg vor etwa 80 Zuschauern aufeinander. Das Match entschied der USC Wetzelsdorf mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Wetzelsdorf die Nase vorn. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des ESV Rabensburg gegeben.

Wen Wei Xu brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 19. Minute vollstreckte. Dominik Hornicek schraubte das Ergebnis in der 25. Minute mit dem 3:0 für den USC Wetzelsdorf in die Höhe. Zur Halbzeit blickte die Heimmannschaft auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Andre Fiegerl versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz von Wetzelsdorf. Schlussendlich verbuchte der USC Wetzelsdorf gegen Rabensburg einen überzeugenden Heimerfolg.

Wetzelsdorf schließt auf

Trotz des Sieges bleibt Wetzelsdorf auf Platz sieben. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der USC Wetzelsdorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Wetzelsdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der ESV Rabensburg hat 24 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Rabensburg momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft der USC Wetzelsdorf auf den UFC Hanfthal, der ESV Rabensburg spielt am selben Tag gegen den USC Drasenhofen.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Wetzelsdorf – ESV Rabensburg, 3:1 (3:0)

78 Andre Fiegerl 3:1

25 Dominik Hornicek 3:0

19 Wen Wei Xu 2:0

12 Wen Wei Xu 1:0