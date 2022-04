Nach 0:1: Fallbach überrollt Wilfersdorf

Details Samstag, 23. April 2022 01:26

2. Klasse Weinviertel Nord: Fallbach fertigte Wilfersdorf am Freitag, vor rund 100 Fans, nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte der USC Fallbach erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Jiri Unger das schnelle 1:0 für den FC Wilfersdorf erzielte. Jakob Bauer trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Alexander Kober stellte die Weichen für Fallbach auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 2:1 zur Stelle war und somit das Spiel drehen konnte. Zur Pause behielt der USC Fallbach die Nase knapp vorn. Nach rund einer Stunde ging der USC Fallbach aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Georg Schild den Vorsprung von Fallbach auf zwei Tore (55.). Wenig später erhöhte Bauer nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (59.). Christian Schodl gelang ein Doppelpack (67./72.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Fallbach überrannte Wilfersdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Fallbach sichert Platz drei

Der FC Wilfersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen den USC Fallbach weiter im Abstiegssog. In der Verteidigung von Wilfersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der FC Wilfersdorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von Wilfersdorf wird immer größer. Gegen Fallbach verlor der FC Wilfersdorf bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Nach dem klaren Erfolg über Wilfersdorf festigt der USC Fallbach den dritten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Fallbach ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 14 Gegentore zugelassen hat. Der USC Fallbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Fallbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am nächsten Sonntag reist der FC Wilfersdorf zum USC Wetzelsdorf, zeitgleich empfängt der USC Fallbach die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – USC Fallbach, 1:6 (1:2)

72 Christian Schodl 1:6

67 Christian Schodl 1:5

59 Jakob Bauer 1:4

55 Georg Schild 1:3

31 Alexander Kober 1:2

27 Jakob Bauer 1:1

7 Jiri Unger 1:0