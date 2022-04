Nach Heimniederlage gegen Wetzelsdorf: Hanfthal seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 24. April 2022 01:32

2. Klasse Weinviertel Nord: Der USC Wetzelsdorf gewann das Samstagsspiel vor knapp 70 Fans gegen den UFC Hanfthal mit 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wetzelsdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Hanfthal erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Wiener traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Wen Wei Xu zum 1:1 zugunsten des USC Wetzelsdorf (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Josef Chromecek machte in der 48. Minute das 2:1 von Wetzelsdorf perfekt. Kurz vor Ultimo war noch Pascal Schwungfeld zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (85.). Am Ende nahm der USC Wetzelsdorf beim UFC Hanfthal einen Auswärtssieg mit.

Wetzelsdorf springt auf Rang sechs

Hanfthal führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird das Heimteam nach unten durchgereicht.

Wetzelsdorf liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Der USC Wetzelsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Als Nächstes steht für den UFC Hanfthal eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den USC Drasenhofen. Wetzelsdorf empfängt parallel den FC Wilfersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: UFC Hanfthal – USC Wetzelsdorf, 1:3 (1:1)

85 Pascal Schwungfeld 1:3

48 Josef Chromecek 1:2

41 Wen Wei Xu 1:1

6 Patrick Wiener 1:0