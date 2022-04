Erfolgreiche Aufholjagd von Schrattenberg/Herrnbaumgarten gegen Ottenthal

Details Samstag, 30. April 2022 00:57

2. Klasse Weinviertel Nord: Bei Schrattenberg/Herrnbaumgarten holte sich die UKJ Ottenthal vor rund 60 Besuchern eine 3:5-Schlappe ab. Die Beobachter waren sich einig, dass Ottenthal als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten geendet.

Das 1:0 durch einen Penalty von Dominik Schütz in der 14. Minute brachte die UKJ Ottenthal vermeintlich auf die Siegerstraße. Für das zweite Tor des Gasts war Vaclav Kafka verantwortlich, der in der 18. Minute sogar das 2:0 besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michal Kaluha in der 19. Minute, indem er auf 2:1 verkürzte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Ottenthal mit einer Führung in die Kabine ging. Viktor Kubalec witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Schrattenberg/Herrnbaumgarten ein (52.). Der Treffer zum 3:2 sicherte der UKJ Ottenthal nicht nur die erneute Führung – es war auch bereits der zweite von Kafka in diesem Spiel (54.). Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten trumpfte auf und Michael Kramer (62.), Lukas Schneider (67.) und Kaluha (71.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 5:3. Ottenthal hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Harte Arbeit gegen das Schlusslicht

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Das Heimteam liegt nun auf Platz sieben. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 51 Gegentore verdauen musste. Schrattenberg/Herrnbaumgarten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Die Abwehrprobleme der UKJ Ottenthal bleiben akut, sodass Ottenthal weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 14:49 – das Torverhältnis der UKJ Ottenthal spricht eine mehr als deutliche Sprache. Ottenthal musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die UKJ Ottenthal insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase von Ottenthal dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Die Trendkurve von Schrattenberg/Herrnbaumgarten geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne.

Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 15.05.2022, beim SCU Altlichtenwarth an. Am Sonntag empfängt die UKJ Ottenthal Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – UKJ Ottenthal, 5:3 (1:2)

71 Michal Kaluha 5:3

67 Lukas Schneider 4:3

62 Michael Kramer 3:3

54 Vaclav Kafka 2:3

52 Viktor Kubalec 2:2

19 Michal Kaluha 1:2

18 Vaclav Kafka 0:2

14 Dominik Schuetz 0:1