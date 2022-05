Sieg in Wildendürnbach: Hausbrunn mit großem Schritt Richtung Titel

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:23

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit Wildendürnbach und Hausbrunn trafen sich am Samstag vor rund 225 Besuchern zwei Topteams. Für den UFC Wildendürnbach schien der SV Hausbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Hausbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wildendürnbach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der SV Hausbrunn knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Marek Kavecky machte in der elften Minute das 1:0 des Gasts perfekt. In der 33. Minute erhöhte Benjamin Bruckner auf 2:0 für den Tabellenprimus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Wildendürnbachs Ladislav Mucala musste nach 81 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz vor Schluss traf der SV Hausbrunn durch Dominik Schüller (93.) zur Entscheidung. Schließlich sprang für Hausbrunn gegen den UFC Wildendürnbach ein Dreier heraus.

Hausbrunn macht die Big Points

Durch diese Niederlage fällt Wildendürnbach in der Tabelle auf Platz drei zurück. Der Gastgeber verbuchte insgesamt 13 Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die Situation beim UFC Wildendürnbach bleibt angespannt. Gegen den SV Hausbrunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wer soll Hausbrunn noch stoppen? Der SV Hausbrunn verbuchte gegen Wildendürnbach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Weinviertel Nord weiter an. Mit nur 15 Gegentoren stellt Hausbrunn die sicherste Abwehr der Liga. Der SV Hausbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der Hausbrunn ungeschlagen ist.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Wildendürnbach zum USC Fallbach, zeitgleich empfängt der SV Hausbrunn die UKJ Ottenthal.

2. Klasse Weinviertel Nord: UFC Wildendürnbach – SV Hausbrunn, 0:3 (0:2)

93 Dominik Schueller 0:3

33 Benjamin Bruckner 0:2

11 Marek Kavecky 0:1