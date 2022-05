Wildendürnbach rettet das Remis gegen den USC Fallbach

Details Sonntag, 15. Mai 2022 01:41

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 200 Zuschauer kamen nach Hagendorf zum Topspiel der 21. Runde. Der USC Fallbach trennte sich an diesem Samstag vom UFC Wildendürnbach mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Wildendürnbach hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Fallbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Prokesch traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Rostislav Varada versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (27.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Andreas Graf in der 29. Minute. Der UFC Wildendürnbach brauchte den Ausgleich, aber die Führung des USC Fallbach hatte bis zur Pause Bestand. Wildendürnbachs Michal Vojtek sah nach 66 Minuten die Gelb-Rote Karte. Zwei Minuten später gelang in Unterzahl der Ausgleich. Wildendürnbachs Manuel Schütz brachte das Netz in Minute 68 für den 2:2-Ausgleich zum Zappeln. Gedanklich hatte Fallbach den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte den Gästen am Ende noch den Teilerfolg.

Wildendürnbach lässt zwei Punkte im Titelkampf liegen

Der USC Fallbach blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Die Offensive des UFC Wildendürnbach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Fallbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 55-mal schlugen die Angreifer von Wildendürnbach in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Partien ließ der UFC Wildendürnbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Mit diesem Unentschieden verpasste der UFC Wildendürnbach die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Wildendürnbach damit auch unverändert auf Rang drei. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.

Kommende Woche tritt der USC Fallbach bei der UKJ Ottenthal an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt Wildendürnbach Heimrecht gegen den USC Wetzelsdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Fallbach – UFC Wildendürnbach, 2:2 (2:1)

68 Manuel Schuetz 2:2

29 Andreas Graf 2:1

27 Rostislav Varada 2:0

5 Manuel Prokesch 1:0