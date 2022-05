Kantersieg gegen Ottenthal: Hausbrunn weiter auf Aufstiegskurs

Details Montag, 16. Mai 2022 01:08

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 120 Zuschauer kamen nach Hausbrunn um das Spiel gegen die UKJ Ottenthal zu verfolgen. Hausbrunn führte Ottenthal nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Der SV Hausbrunn hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte der Ligaprimus einen 3:0-Sieg gefeiert.

Hausbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Vereins-Legende Marek Kavecky traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach etwa 23 Minuten hatten auch die Gäste ihre erste Tormöglichkeit. Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe die Gastgeber einen weiteren Treffer nachlegten. Philipp Tonner schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für den SV Hausbrunn über die Linie (36.). Mit dem 3:0 von Kavecky für Hausbrunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Filip Voda die Führung des SV Hausbrunn per Strafstoß weiter aus. Zur Halbzeit blickte Hausbrunn auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Kurz nach dem Seitenwechsel ertönte erneut ein Elfer-Pfiff. In der 47. Minute legte Adis Barucija zum 5:0 zugunsten des SV Hausbrunn nach. Der SV Hausbrunn schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 6:0 durch Dominik Schüller in die Höhe. Schlussendlich setzte sich Hausbrunn mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Drei Elfer und drei Punkte für Hausbrunn

Wer soll den SV Hausbrunn noch stoppen? Hausbrunn verbuchte gegen die UKJ Ottenthal die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Weinviertel Nord weiter an. Mit nur 15 Gegentoren stellt der SV Hausbrunn die sicherste Abwehr der Liga. Hausbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Ottenthal immens. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 60 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Tabellenletzten alles andere als positiv.

Die Defensivleistung der UKJ Ottenthal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Hausbrunn offenbarte Ottenthal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Hausbrunn wandert mit nun 51 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt der UKJ Ottenthal gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist der SV Hausbrunn zur SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, gleichzeitig begrüßt Ottenthal den USC Fallbach auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Nord: SV Hausbrunn – UKJ Ottenthal, 6:0 (4:0)

78 Dominik Schueller 6:0

47 Adis Barucija 5:0

42 Filip Voda 4:0

39 Marek Kavecky 3:0

36 Philipp Tonner 2:0

6 Marek Kavecky 1:0