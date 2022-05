Rabensburg siegt in Altruppersdorf/K. und holt sich Platz fünf zurück

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:35

2. Klasse Weinviertel Nord: Durch ein 4:1 holte sich Rabensburg drei Punkte bei Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ESV Rabensburg wurde vor rund 100 Besuchern der Favoritenrolle gerecht. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 1:0 einen Erfolg für die Gäste bejubelt.

Rabensburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andrej Pelikan traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Doch Richard Rab ließ sich in der 18. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Für das zweite Tor des ESV Rabensburg war Fabian Cernohorsky verantwortlich, der in der 32. Minute das 2:1 besorgte. Zur Pause wusste Rabensburg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Der ESV Rabensburg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Stefan Fulir beförderte den Ball in der 56. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Rabensburg auf 3:1. Gerhard Birsak schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 4:1 für den ESV Rabensburg in die Höhe. Am Ende nahm Rabensburg bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf einen Auswärtssieg mit.

Ausgleichstor von Rab bleibt nur ein Ehrentreffer

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf bekleidet mit 19 Zählern Tabellenposition neun. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die vergangenen Spiele waren für Altruppersdf./Kleinhadersdf. nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Die drei Punkte brachten den ESV Rabensburg in der Tabelle voran. Rabensburg liegt nun auf Rang fünf. Der ESV Rabensburg verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ist Rabensburg weiter im Aufwind.

Am nächsten Sonntag reist Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zum UFC Hanfthal, zeitgleich empfängt der ESV Rabensburg den USC Eibesthal.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – ESV Rabensburg, 1:4 (1:2)

84 Gerhard Birsak 1:4

56 Eigentor durch Stefan Fulir 1:3

32 Fabian Cernohorsky 1:2

18 Richard Rab 1:1

5 Andrej Pelikan 0:1