Erneuter Patzer von Eibesthal: Heimniederlage gegen Drasenhofen

Details Montag, 23. Mai 2022 01:19

2. Klasse Weinviertel Nord: Gut 70 Zuschauer sahen das Spiel der 22. Runde in Eibesthal. Mit 0:3 verlor Eibesthal am vergangenen Sonntag deutlich gegen Drasenhofen. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:1 einen Erfolg für den USC Drasenhofen bejubelt.

Der USC Eibesthal geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Jakub Gois das schnelle 1:0 für Drasenhofen erzielte. Mit einem Tor Vorsprung für den USC Drasenhofen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Auch nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. Muamer Sahbaz trug sich in der 51. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung des USC Drasenhofen auf 2:0. Gois gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Drasenhofen (82.). Schlussendlich reklamierte der USC Drasenhofen einen Sieg in der Fremde für sich und wies Eibesthal in die Schranken.

Drasenhofen überholt Eibesthal

Der USC Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Eibesthal die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Drasenhofen gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich der USC Eibesthal schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In acht ausgetragenen Spielen kamen die Gastgeber in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Trendkurve des USC Drasenhofen geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Im Tableau hatte der Sieg des Gasts Auswirkungen, denn Drasenhofen zieht an Eibesthal vorbei. Drasenhofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 14 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Eibesthal ist der USC Drasenhofen weiter im Aufwind.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der USC Eibesthal beim ESV Rabensburg, Drasenhofen empfängt zeitgleich den UFC Wildendürnbach.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Eibesthal – USC Drasenhofen, 0:3 (0:1)

82 Jakub Gois 0:3

51 Muamer Sahbaz 0:2

6 Jakub Gois 0:1