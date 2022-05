Wetzelsdorf deklassiert Ottenthal

Details Montag, 30. Mai 2022 01:09

2. Klasse Weinviertel Nord: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der USC Wetzelsdorf und die UKJ Ottenthal vor rund 70 Fans mit dem Endstand von 8:0. Als Favorit rein – als Sieger raus. Wetzelsdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft einen Auswärtscoup gelandet und einen 2:0-Erfolg geholt.

Ottenthal geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Mag. Wen Wei Xu das schnelle 1:0 für den USC Wetzelsdorf erzielte. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Erst nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren gewaltig auf. Dominik Hornicek versenkte die Kugel zum 2:0 (47.). Doppelpack für Wetzelsdorf: Nach seinem zweiten Tor (51.) markierte Xu wenig später seinen dritten Treffer (57.). Hornicek (60.), Xu (67.) und Gerald Strobl (86.) bauten die komfortable Führung des USC Wetzelsdorf weiter aus. Peter Wuchty stellte schließlich in der 89. Minute den 8:0-Sieg für Wetzelsdorf sicher. Letztlich feierte der USC Wetzelsdorf gegen die UKJ Ottenthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Viererpack von Wen Wei Xu

Trotz des Sieges bleibt Wetzelsdorf auf Platz sechs. Der USC Wetzelsdorf verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Wetzelsdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Ottenthal. Man kassierte bereits 75 Tore gegen sich. Der Gast hat fünf Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 13. Mit nur 15 Treffern stellt die UKJ Ottenthal den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Weinviertel Nord. Ottenthal musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die UKJ Ottenthal insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die vergangenen Spiele waren für Ottenthal nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Am nächsten Sonntag reist der USC Wetzelsdorf zur SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, zeitgleich empfängt die UKJ Ottenthal im Derby den USC Drasenhofen.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Wetzelsdorf – UKJ Ottenthal, 8:0 (1:0)

89 Peter Wuchty 8:0

86 Gerald Strobl 7:0

67 Wen Wei Xu 6:0

60 Dominik Hornicek 5:0

57 Wen Wei Xu 4:0

51 Wen Wei Xu 3:0

47 Dominik Hornicek 2:0

7 Wen Wei Xu 1:0