Eibesthal stoppt gegen Hanfthal Talfahrt

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:49

2. Klasse Weinviertel Nord: Nichts zu holen gab es für Hanfthal bei Eibesthal. Die Heimmannschaft erfreute ihre rund 60 Fans mit einem 3:2. Die Experten wiesen dem UFC Hanfthal vor dem Match gegen den USC Eibesthal die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte sich Eibesthal auf dem Platz von Hanfthal die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 3:0 gewonnen.

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf der UFC Hanfthal durch Johannes Öfferl zum 1:0 (40.). Geschockt zeigte sich der USC Eibesthal nicht. Nur wenig später war Vinzenz Stadlbacher mit dem Ausgleich zur Stelle (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Hanfthal musste den Freistoß-Treffer von Radim Dvorak zum 2:1 hinnehmen (60.). Leonhard Strobl beförderte das Leder zum 3:1 von Eibesthal über die Linie (81.). Ismir Barucija schoss für den UFC Hanfthal in der 86. Minute das zweite Tor. Am Schluss siegte der USC Eibesthal gegen den Gast.

Eibesthal überholt Wilfersdorf

Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt der USC Eibesthal mit 19 Punkten den elften Tabellenplatz. Eibesthal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte der USC Eibesthal endlich wieder einmal drei Punkte.

Hanfthal befindet sich mit 32 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der letzte Dreier liegt für den UFC Hanfthal bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist Eibesthal zum FC Wilfersdorf, gleichzeitig begrüßt Hanfthal den UFC Wildendürnbach auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Eibesthal – UFC Hanfthal, 3:2 (1:1)

86 Ismir Barucija 3:2

81 Leonhard Strobl 3:1

60 Radim Dvorak 2:1

41 Vinzenz Stadlbacher 1:1

40 Johannes Oefferl 0:1