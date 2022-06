Altlichtenwarths Sirota erzielt gegen Fallbach spätes Remis

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:52

2. Klasse Weinviertel Nord: Das Spiel zwischen dem SCU Altlichtenwarth und dem USC Fallbach endete vor fast 90 Besuchern mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jakob Bauer sein Team in der 26. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Roman Sirota sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den 1:1-Ausgleich, als er in der 86. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen Altlichtenwarth und Fallbach pari.

Kein Sieger im Topspiel der Runde

Kurz vor Saisonende belegt der SCU Altlichtenwarth mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz. Zuletzt lief es erfreulich für das Heimteam, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der USC Fallbach hat 50 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang drei. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte Fallbach. Der USC Fallbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Fallbach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist Altlichtenwarth zum USC Wetzelsdorf, zeitgleich empfängt der USC Fallbach den SV Hausbrunn.

2. Klasse Weinviertel Nord: SCU Altlichtenwarth – USC Fallbach, 1:1 (0:1)

86 Roman Sirota 1:1

26 Jakob Bauer 0:1