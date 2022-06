Derbysieg! Wilfersdorf stoppt gegen Eibesthal Talfahrt

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:51

2. Klasse Weinviertel Nord: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Wilfersdorf. Der Gastgeber setzte sich vor rund 120 Besuchern mit einem 3:2 gegen Eibesthal durch. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der USC Eibesthal letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Radim Dvorak war es, der in der 25. Minute den Ball im Gehäuse des FC Wilfersdorf unterbrachte. Jiri Unger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Wilfersdorf ein (32.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Roman Palka brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des FC Wilfersdorf über die Linie (68.). Für das 3:1 von Wilfersdorf zeichnete Thomas Lachmayer verantwortlich (75.). Der FC Wilfersdorf musste den Treffer von Marko Grof zum 2:3 hinnehmen (80.). Schließlich sprang für Wilfersdorf gegen Eibesthal ein Dreier heraus.

Wilfersdorf wieder vor Eibesthal

Der FC Wilfersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wilfersdorf liegt im Klassement nun auf Rang zehn. Der FC Wilfersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ Wilfersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Kurz vor Saisonende belegt der USC Eibesthal mit 19 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Nun musste sich der Gast schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Eibesthal nur drei Zähler.

Am nächsten Sonntag reist der FC Wilfersdorf zum UFC Wildendürnbach, zeitgleich empfängt der USC Eibesthal die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – USC Eibesthal, 3:2 (1:1)

80 Marko Grof 3:2

75 Thomas Lachmayer 3:1

68 Roman Palka 2:1

32 Jiri Unger 1:1

25 Radim Dvorak 0:1