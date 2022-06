Doppelpack: Hornicek sichert Wetzelsdorf den Sieg gegen Altlichtenwarth

Details Montag, 13. Juni 2022 01:49

2. Klasse Weinviertel Nord: Beim USC Wetzelsdorf holte sich der SCU Altlichtenwarth eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Wetzelsdorf vor rund 100 Zuschauern die Nase vorn. Nach dem Hinspiel hatte sich das Heimteam dank eines 2:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Das 1:0 durch Frantisek Lörinczi in der 29. Minute brachte Altlichtenwarth vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Gäste mussten aber doch den Treffer von Dominik Hornicek zum 1:1 hinnehmen (38.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mag. Wen Wei Xu machte in der 51. Minute das 2:1 des USC Wetzelsdorf perfekt. Mit dem 3:1 sicherte Hornicek Wetzelsdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (67.). In den 90 Minuten war der USC Wetzelsdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SCU Altlichtenwarth und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Wetzelsdorf übernimmt Platz vier

Durch den Erfolg verbesserte sich Wetzelsdorf im Klassement auf Platz vier. Der USC Wetzelsdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Kurz vor Saisonende belegt Altlichtenwarth mit 40 Punkten den fünften Tabellenplatz. Mit dem Gewinnen tut sich der SCU Altlichtenwarth weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Sonntag trifft Wetzelsdorf auf den SV Hausbrunn, Altlichtenwarth spielt am selben Tag gegen den USC Drasenhofen.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Wetzelsdorf – SCU Altlichtenwarth, 3:1 (1:1)

67 Dominik Hornicek 3:1

51 Wen Wei Xu 2:1

38 Dominik Hornicek 1:1

29 Frantisek Loerinczi 0:1