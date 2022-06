Ottenthal verliert klar gegen Hanfthal

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:28

2. Klasse Weinviertel Nord: Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor Ottenthal vor rund 90 Zuschauern 1:4 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Pflichtgemäß strich Hanfthal gegen das Heimteam drei Zähler ein. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der UFC Hanfthal hatte mit 4:1 gesiegt.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Stoiber mit dem 1:0 für den Gast zur Stelle (40.). Hanfthal führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Sebastian Pfennigbauer beförderte das Leder zum 2:0 des UFC Hanfthal über die Linie (49.). In der 62. Minute legte Tomas Janulik zum 3:0 zugunsten von Hanfthal nach. Wenige Minuten später verkürzte die UKJ Ottenthal durch Dominik Schütz auf 1:3 (68.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ismir Barucija, der das 4:1 aus Sicht des UFC Hanfthal perfekt machte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Hanfthal am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Ottenthal.

Ottenthal mit löchrigster Defensive der 2. Klasse Weinviertel Nord

Mit 89 Gegentreffern stellte die UKJ Ottenthal die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 24 Spielen findet sich Ottenthal am Tabellenende wieder. Im Angriff weist die UKJ Ottenthal deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die Bilanz von Ottenthal lässt sich nur mit dem Prädikat „katastrophal“ betiteln. Ein Sieg und zwei Remis stehen 21 Niederlagen am Saisonende gegenüber.

Der UFC Hanfthal steht nach allen Spielen auf Platz sieben und befindet sich damit im Mittelfeld. Hanfthal steht mit insgesamt zehn Siegen, fünf Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

2. Klasse Weinviertel Nord: UKJ Ottenthal – UFC Hanfthal, 1:4 (0:1)

90 Ismir Barucija 1:4

68 Dominik Schuetz 1:3

62 Tomas Janulik 0:3

49 Sebastian Pfennigbauer 0:2

40 Philipp Stoiber 0:1