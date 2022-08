Knapper Erfolg für Wilfersdorf gegen Schrattenberg/H.

Details Samstag, 20. August 2022 04:29

2. Klasse Weinviertel Nord: Nun hat auch in der 2. Klasse Weinviertel Nord die neue Saison begonnen. Zum Saisonstart boten die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten und der FC Wilfersdorf den knapp 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Die Gäste fanden schneller in dieses Spiel. Viktor Kubalec war es, der in der zwölften Minute den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Tor von Wilfersdorf unterbrachte. Der Gast glich durch Jan Bulusek nur wenig später aus (28.), sodass es fortan 1:1 stand. Der FC Wilfersdorf stellte mit dem 2:1 in der 36. Minute die Weichen auf Sieg und wieder ließ sich Jan Bulusek als Torschütze feiern. Noch vor der Halbzeit legte Bulusek seinen dritten Treffer nach (45.) und erhöhte auf 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Bulusek wurde zum Matchwinner

Kurz vor Ultimo war noch Tomas Novotny zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Schrattenberg/Herrnbaumgarten verantwortlich (82.). Kurz vor Schluss musste Lukas Sobotka die Heimelf zu zehnt zurück lassen, da er nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Obwohl dem FC Wilfersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – FC Wilfersdorf, 2:3 (1:3)

82 Tomas Novotny 2:3

45 Jan Bulusek 1:3

36 Jan Bulusek 1:2

28 Jan Bulusek 1:1

12 Viktor Kubalec 1:0