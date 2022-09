Asparn/Zaya triumphiert beim FC Wilfersdorf

Details Samstag, 03. September 2022 01:18

2. Klasse Weinviertel Nord: In Runde 3 der neuen Saison kamen etwa 120 Zuschauer nach Wilfersdorf um das Spiel des FC Wilfersdorf gegen den ASV Asparn/Zaya zu sehen. Der ASV Asparn/Zaya gewann gegen den FC Wilfersdorf mit 6:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Die ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Vor 120 Zuschauern traf Denis Dizdarevic dann zum 1:0 (19.) für die Gäste. Egzon Zukaj beförderte das Leder kurz darauf zum 2:0 von Asparn/Zaya in die Maschen (22.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Jan Bulusek mit dem 1:2 für Wilfersdorf zur Stelle (42.). Der ASV Asparn/Zaya führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Viererpack von Zukaj

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Zukaj bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Doch noch waren die Heimsichen nicht geschlagen. Ondrej Konecny traf zum 2:3 zugunsten des FC Wilfersdorf (72.). Zukaj beseitigte mit seinen Toren (76./78.) die letzten Zweifel am Sieg von Asparn/Zaya. Dizdarevic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gäste (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem ASV Asparn/Zaya am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wilfersdorf.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den FC Wilfersdorf wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem achten Rang steht.

Mit dem Dreier sprang Asparn/Zaya auf den siebenten Platz der 2. Klasse Weinviertel Nord.

Am Freitag muss die Heimmannschaft beim SG Dürnkrut/Jedenspeigen ran, zeitgleich wird der ASV Asparn/Zaya vom USV 1950 Hauskirchen in Empfang genommen.

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – ASV Asparn/Zaya, 2:6 (1:2)

89 Denis Dizdarevic 2:6

78 Egzon Zukaj 2:5

76 Egzon Zukaj 2:4

72 Ondrej Konecny 2:3

50 Egzon Zukaj 1:3

42 Jan Bulusek 1:2

22 Egzon Zukaj 0:2

19 Denis Dizdarevic 0:1