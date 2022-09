Altruppersdorf/K. vergibt den Sieg gegen Rabensburg

Details Montag, 05. September 2022 01:08

2. Klasse Weinviertel Nord: Das Topspiel der 3. Runde brachte keinen Sieger. Die rund 100 Besucher im Bründlparkstadion in Kleinhadersdorf sahen eine ausgeglichene Partie. Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und der ESV Rabensburg verließen den Platz beim Endstand von 1:1.

Die Gäste aus Rabensburg fanden nach wenigen Minuten die ersten Möglichkeiten vor. Gerhard Birsak scheiterte in Minute sieben am Schlussmann der Heimischen. Nur zwei Minuten später setzte Josef Schreiber den Ball knapp über das Gehäuse der Gäste. In Minute 32 rettete der Pfosten die Null für die Heimischen. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, knallte Martin Knos aufseiten von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf den Ball ins obere Eck und erzielte das 1:0 (42.). Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Elfmeter und Sieg vergeben

Der ESV Rabensburg kam aber erneut stark aus den Kabinen. Denn diie passende Antwort auf den Rückstand hatte Dominic Gehart parat, als er in der 48. Minute aus gut 20 Metern zum Ausgleich traf. In Minute 65 musste dann die Querlatte für Rabensburg retten. In Minute 75 wurde den Gästen aus Rabensburg ein Tor wegen Abseits aberkannt. Kurz vor Schluss hatten die Hausherren die große Möglichkeit auf den Sieg, doch der Elfmeter wurde vergeben. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ist mit fünf Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Rabensburg führt das Feld der 2. Klasse Weinviertel Nord weiter mit sieben Punkten an.

Am nächsten Samstag reist die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zum USC Drasenhofen, zeitgleich empfängt der ESV Rabensburg den SCU Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – ESV Rabensburg, 1:1 (1:0)

48 Dominic Gehart 1:1

42 Martin Knos 1:0