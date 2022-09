Nach 0:1: USV Hauskirchen überrollt Asparn/Zaya

Details Samstag, 10. September 2022 00:12

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 125 Zuschauer kamen in den Hauki-Park nach Hauskrichen und wollten das Spiel der 4. Runde zwischen dem USV 1950 Hauskirchen und dem ASV Asparn/Zaya sehen. Der ASV Asparn/Zaya steckte gegen den USV 1950 Hauskirchen eine deutliche 1:5-Niederlage ein.

Das erste Tor des Spiels ging an Asparn/Zaya. Allerdings gelang dies nur mithilfe des USV Hauskirchen: 1:0 für den ASV Asparn/Zaya durch ein Eigentor von Manuel Körmer in der 14. Minute. Die Gäste revanchierten sich postwendend. Hauskirchen gelang mithilfe von Asparn/Zaya der Ausgleich, als Alexander Schuh das Leder in das eigene Tor lenkte (16.). Andrej Racik trug sich in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Front. Marek Ondryas schoss die Kugel zum 3:1 für den USV 1950 Hauskirchen über die Linie (27.). In der 30. Minute schoss das Heimteam das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Diesmal ließ sich Robert Frühauf als Torschütze feiern. Der ASV Asparn/Zaya ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des USV Hauskirchen. Der fünfte Streich von Hauskirchen war wieder Racik vorbehalten (54.). Letztlich kam der USV 1950 Hauskirchen gegen Asparn/Zaya zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Absteiger-Duell geht klar an Hauskirchen

Beim USV Hauskirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Hauskirchen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des USV 1950 Hauskirchen bei.

Der ASV Asparn/Zaya rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) bekommt der USV Hauskirchen Besuch von der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Nächsten Sonntag (16:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Asparn/Zaya mit dem SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

2. Klasse Weinviertel Nord: USV 1950 Hauskirchen – ASV Asparn/Zaya, 5:1 (4:1)

54 Andrej Racik 5:1

30 Robert Fruehauf 4:1

27 Marek Ondryas 3:1

24 Andrej Racik 2:1

16 Eigentor durch Alexander Schuh 1:1

14 Eigentor durch Manuel Koermer 0:1