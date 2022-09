Altlichtenwarth ringt Drasenhofen nieder

Details Sonntag, 18. September 2022 00:53

2. Klasse Weinviertel Nord: Nur etwa 40 Besucher kamen nach Altlichtenwarth und sahen eine torreiche Partie. Der SCU Altlichtenwarth und der USC Drasenhofen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Altlichtenwarth wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Roman Sirota traf in der dritten Minute vom Elfmeterpunkt aus zur frühen Führung. Drasenhofen zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer durch Oliver Anzböck zurück (10.). Harald Feichtinger machte in der 13. Minute das 2:1 des SCU Altlichtenwarth perfekt. In der 19. Minute erhöhte Josip Batinic auf 3:1 für Altlichtenwarth. Der USC Drasenhofen traf etwas später zum 2:3 (33.) und wieder war es Oliver Anzböck der sich in die Torschützenliste eintrug. Zur Pause behielt der SCU Altlichtenwarth die Nase knapp vorn.

Anzböck-Dreierpack reichte nicht für Punkte

Drasenhofens Anzböck brachte das Netz in der 52. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Der Treffer zum 4:3 sicherte Altlichtenwarth nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sirota in diesem Spiel (69.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Matthias Thiem bereits wenig später besorgte (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Mario Orsolic den entscheidenden Führungstreffer für den SCU Altlichtenwarth erzielte (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Altlichtenwarth den USC Drasenhofen 5:4.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der SCU Altlichtenwarth freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Offensiv sticht Altlichtenwarth in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zehn geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SCU Altlichtenwarth bei. Altlichtenwarth ist seit drei Spielen unbezwungen.

Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato zwölf Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Drasenhofen in dieser Saison. Drasenhofen musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Drasenhofen insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Drasenhofen aktuell nur Position zehn bekleidet.

Nächster Prüfstein für den SCU Altlichtenwarth ist die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (Sonntag, 11:00 Uhr). Der USC Drasenhofen misst sich am selben Tag mit dem SG Poysbrunn-F./Ottenthal (16:00 Uhr).

2. Klasse Weinviertel Nord: SCU Altlichtenwarth – USC Drasenhofen, 5:4 (3:2)

83 Mario Orsolic 5:4

73 Matthias Thiem 4:4

69 Roman Sirota 4:3

52 Oliver Anzboeck 3:3

33 Oliver Anzboeck 3:2

19 Josip Batinic 3:1

13 Harald Feichtinger 2:1

10 Oliver Anzboeck 1:1

3 Roman Sirota 1:0