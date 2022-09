Wetzelsdorf feiert ersten Saisonsieg in Wilfersdorf

Details Samstag, 24. September 2022 00:41

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 65 Zuschauer wollten das Spiel der 6. Runde in Wilfersdorf sehen. Wetzelsdorf holte den ersten Saisonsieg gegen Wilfersdorf durch einen 3:2-Erfolg. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Pascal Schwungfeld verfehlte das Ziel nach zwei Minuten nur knapp. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ondrej Konecny seinen FC Wilfersdorf in der vierten Minute. Für das schnelle 1:1 des USC Wetzelsdorf zeichnete Gerald Strobl verantwortlich (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jaroslav Hromek in der 24. Minute, mit dem er die Gäste mit 2:1 voran brachte. Der FC Wilfersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Jiri Unger schoss für das Heimteam in der 53. Minute das zweite Tor und glich zum 2:2 aus. Dass Wetzelsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mario Haitzinger, der in der 80. Minute zur Stelle war. Zum Schluss feierte der USC Wetzelsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Wilfersdorf.

Haitzinger tütet den ersten Sieg ein

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der FC Wilfersdorf. Man kassierte bereits 24 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung von Wilfersdorf knirscht es gewaltig, weshalb der FC Wilfersdorf weiter im Schlamassel steckt. Die Stärke von Wilfersdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 15 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte Wilfersdorf bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging der FC Wilfersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wetzelsdorf verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 2. Klasse Weinviertel Nord. Die Gäste sind seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag trifft Wilfersdorf auf den ESV Rabensburg (20:00 Uhr), der USC Wetzelsdorf reist tags darauf zum ASV Asparn/Zaya (15:30 Uhr).

2. Klasse Weinviertel Nord: FC Wilfersdorf – USC Wetzelsdorf, 2:3 (1:2)

80 Mario Haitzinger 2:3

53 Jiri Unger 2:2

24 Jaroslav Hromek 1:2

12 Gerald Strobl 1:1

4 Ondrej Konecny 1:0