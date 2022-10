Poysbrunn-F./Ottenthal obenauf im Topspiel gegen Altruppersdorf/K.

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:03

2. Klasse Weinviertel Nord: Nichts zu holen gab es für die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf beim SG Poysbrunn-F./Ottenthal. Die Heimmannschaft erfreute die rund 170 Besucher mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der Poysbrunn-F./Ottenthal die Nase vorn.

Nach zehn Minuten hatten die Gäste die erste Möglichkeit im Spiel. Für den Führungstreffer von Poysbrunn-F./Ottenthal zeichnete Manuel Kirschenhofer verantwortlich (12.), der gleich die erste Chance der Heimelf verwertete. Nach einem schnellen Umschaltspiel kam der Ball nach einer Flanke zu Lukas Kysela und der schloss direkt ab, doch der Ball ging knapp über das Tor (16.). Nach 33 Minuten scheiterte Georg Gruber am Schlussmann der Gäste. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Georg Gruber versenkte die Kugel zum 2:0 für den SG Poysbrunn-F./Ottenthal (55.), nachdem der Ball zunächst an die Stange ging und ihm dann vor die Beine fiel. In der 63 . Minute setzte Kysela einen Freistoß an die Querlatte. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der Poysbrunn-F./Ottenthal schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Poysbrunn-F./Ottenthal überholt Altruppersdorf/K.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Altruppersdorf/Kleinhadersdorf hält Poysbrunn-F./Ottenthal auch in der Tabelle gut im Rennen. An der Abwehr des SG Poysbrunn-F./Ottenthal ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste der Poysbrunn-F./Ottenthal bislang hinnehmen. Poysbrunn-F./Ottenthal ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und fünf Unentschieden.

Durch diese Niederlage fällt Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in der Tabelle auf Platz vier zurück. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Am nächsten Samstag reist der SG Poysbrunn-F./Ottenthal zum SCU Altlichtenwarth, zeitgleich empfängt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Poysbrunn-F./Ottenthal – SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 2:0 (1:0)

55 Georg Gruber 2:0

12 Manuel Kirschenhofer 1:0