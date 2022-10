Remis zwischen Dürnkrut/Jedenspeigen und Eibesthal

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:06

2. Klasse Weinviertel Nord: 2:2 hieß es nach dem Spiel des SG Dürnkrut/Jedenspeigen gegen den USC Eibesthal. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis vor rund 80 Fans bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Für den Führungstreffer des Dürnkrut/Jedenspeigen zeichnete Tomas Jarabek verantwortlich (27.). Der Gastgeber musste den Treffer von Radim Dvorak zum 1:1 hinnehmen (37.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dass Dürnkrut/Jedenspeigen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maurice Bernhard, der in der 74. Minute zur Stelle war. Doch die Heimischen hatten Pech. In der Nachspielzeit lenkte Peter Valuch dann das Leder ins eigene Tor (94.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SG Dürnkrut/Jedenspeigen und Eibesthal spielten unentschieden.

Eigentor kostete zwei Punkte

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Dürnkrut/Jedenspeigen bei. Mit dem Gewinnen tut sich Dürnkrut/Jedenspeigen weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der USC Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 16 Gegentreffer fing. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat Eibesthal momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der USC Eibesthal kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USC Eibesthal die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Eibesthal trotzdem und steht nun auf Rang elf.

Kommenden Sonntag (15:30 Uhr) tritt der SG Dürnkrut/Jedenspeigen beim USC Wetzelsdorf an, schon zwei Tage vorher muss Eibesthal seine Hausaufgaben beim USV 1950 Hauskirchen erledigen.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Dürnkrut/Jedenspeigen – USC Eibesthal, 2:2 (1:1)

94 Eigentor durch Peter Valuch 2:2

74 Maurice Bernhard 2:1

37 Radim Dvorak 1:1

27 Tomas Jarabek 1:0