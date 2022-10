Heimsieg gegen Wilfersdorf: Drasenhofen stoppt Talfahrt

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:10

2. Klasse Weinviertel Nord: Für den FC Wilfersdorf gab es in der Partie gegen den USC Drasenhofen, an deren Ende vor etwa 80 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Drasenhofen die Nase vorn.

Matthias Thiem versenkte den Ball in der zwölften Minute im Netz von Wilfersdorf. Für das 1:1 des Gasts zeichnete Ondrej Konecny per Elfmeter verantwortlich (23.). Für das 2:1 und 3:1 war Marek Svetlik verantwortlich. Der Akteur traf binnen weniger Minuten gleich zweimal ins Schwarze (29./31.). Mit der Führung für den USC Drasenhofen ging es in die Halbzeitpause. Oliver Anzböck überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (60.). Kurz vor Schluss traf Jiri Unger für den FC Wilfersdorf (91.) zum 4:2-Endstand. Schlussendlich verbuchte Drasenhofen gegen Wilfersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Drasenhofen gibt Rote Laterne ab und klettert auf Rang neun

Der USC Drasenhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drasenhofen gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Die formschwache Abwehr, die bis dato 18 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Drasenhofen in dieser Saison. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Drasenhofen endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim FC Wilfersdorf klar erkennbar, sodass bereits 32 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Abwehrprobleme von Wilfersdorf bleiben akut, sodass der FC Wilfersdorf weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Stärke von Wilfersdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 18 erzielten Treffern. Der FC Wilfersdorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Der USC Drasenhofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Am kommenden Sonntag tritt Drasenhofen beim ASV Asparn/Zaya an, während der FC Wilfersdorf zwei Tage zuvor die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf empfängt.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Drasenhofen – FC Wilfersdorf, 4:2 (3:1)

91 Jiri Unger 4:2

60 Oliver Anzboeck 4:1

31 Marek Svetlik 3:1

29 Marek Svetlik 2:1

23 Ondrej Konecny 1:1

12 Matthias Thiem 1:0