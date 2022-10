USV Hauskirchen gewinnt das Topspiel gegen Poysbrunn-F./O.

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:48

2. Klasse Weinviertel Nord: Mit dem Poysbrunn-F./Ottenthal und dem USV Hauskirchen trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 120 Besuchern. Für Poysbrunn-F./Ottenthal schien Hauskirchen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV 1950 Hauskirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für das 1:0 (5.) und 2:0 (25.) war Matthias Wetter verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze. Die Gäste fanden in Halbzeit eins weitere Chancen vor umd das Resultat zu verbessern. Die Heimischen hingegen taten sich eher schwer. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung des USV 1950 Hauskirchen ließ Philipp Knie in der 54. Minute anwachsen. Aufbäumen der Hausherren: Lukas Kysela schoss die Kugel zum 1:3 für den SG Poysbrunn-F./Ottenthal über die Linie (70.). In der Nachspielzeit besserte Wetter seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für den USV Hauskirchen erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den Poysbrunn-F./Ottenthal.

Wetter mit Dreierpack der Matchwinner

In der Tabelle liegt Poysbrunn-F./Ottenthal nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. Der SG Poysbrunn-F./Ottenthal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Hauskirchen grüßt nach dem Sieg gegen den Poysbrunn-F./Ottenthal von der Tabellenspitze. 31 Tore – mehr Treffer als der USV 1950 Hauskirchen erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Weinviertel Nord. Die Saison des USV Hauskirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Acht Spiele ist es her, dass Hauskirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Während Poysbrunn-F./Ottenthal am kommenden Freitag die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten empfängt, bekommt es der USV 1950 Hauskirchen am selben Tag mit dem USC Wetzelsdorf zu tun.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Poysbrunn-F./Ottenthal – USV 1950 Hauskirchen, 1:4 (0:2)

92 Matthias Wetter 1:4

70 Lukas Kysela 1:3

54 Philipp Knie 0:3

25 Matthias Wetter 0:2

5 Matthias Wetter 0:1