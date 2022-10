Asparn/Zaya deklassiert Altruppersdorf/Kleinhadersdorf

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:34

2. Klasse Weinviertel Nord: Rund 70 Besucher kamen in das Bründlparkstadion nach Kleinhadersdorf. Asparn/Zaya fertigte Altruppersdorf/Kleinhadersdorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ASV Asparn/Zaya wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr! Vor 70 Zuschauern traf Denis Dizdarevic zum 1:0 (2.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Eduard Petrovic schnürte einen Doppelpack (7./9.), sodass Asparn/Zaya fortan mit 3:0 führte. Die Gäste bauten die Führung aus, indem Dizdarevic zwei Treffer nachlegte (32./41.). Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieb die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten des ASV Asparn/Zaya.

Dizdarevic trifft dreifach: Asparn/Zaya auf Rang drei

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Altruppersdf./Kleinhadersdf. verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Die Offensive von Asparn/Zaya in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer des ASV Asparn/Zaya in dieser Spielzeit zu. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Asparn/Zaya momentan auf dem Konto. Der ASV Asparn/Zaya befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Asparn/Zaya setzte sich mit diesem Sieg von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ab und belegt nun mit 17 Punkten den dritten Rang, während Altruppersdf./Kleinhadersdf. weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, beim SG Dürnkrut/Jedenspeigen an. Einen Tag später empfängt der ASV Asparn/Zaya den SCU Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – ASV Asparn/Zaya, 0:5 (0:5)

41 Denis Dizdarevic 0:5

32 Denis Dizdarevic 0:4

9 Eduard Petrovic 0:3

7 Eduard Petrovic 0:2

2 Denis Dizdarevic 0:1