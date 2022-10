Winterkrone! Der USV Hauskirchen siegt bei der SG Schrattenberg/H.

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:31

2. Klasse Weinviertel Nord: Vor rund 90 Zuschauern empfing die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten den USV Hauskirchen. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der USV 1950 Hauskirchen mit 2:1 gegen die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten für sich entschied. Luft nach oben hatte der USV Hauskirchen dabei jedoch schon noch.

In Minute 15 rettete die Querlatte die Gäste vor einem Rückstand. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Schrattenberg/Herrnbaumgarten und Hauskirchen ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem die Seiten getauscht waren, konnte sich Hauskirchem mehr Chancen erarbeiten. Lange Zeit hielten aber beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Hauskirchens David Frühauf das erste Tor des Spiels erzielte und so die turbulente Schlussphase einläutete (81.). In der 88. Minute brachten die Gäste das Netz zum Zappeln und wieder ließ sich Frühauf feiern. In der Nachspielzeit (92.) gelang Tomas Porazik der Anschlusstreffer für die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Schließlich strich der USV Hauskirchen die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.

Hauskirchen nutzt Patzer von Rabensburg zum Herbstmeistertitel

Trotz der Schlappe behält Schrattenberg/Herrnbaumgarten den fünften Tabellenplatz bei. Mit nur zehn Treffern stellt die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Weinviertel Nord. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Schrattenberg/Herrnbaumgarten derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten bereits drei Spiele zurück.

Die drei errungenen Zähler waren für Hauskirchen gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant des USV 1950 Hauskirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 39 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz des USV Hauskirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Hauskirchen lediglich eine Niederlage ein. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der der USV 1950 Hauskirchen ungeschlagen ist.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim FC Wilfersdorf wieder gefordert.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – USV 1950 Hauskirchen, 1:2 (0:0)

92 Tomas Porazik 1:2

88 David Fruehauf 0:2

81 David Fruehauf 0:1